Пісок категорично заборонено вивозити за межі острову через природню унікальність

На острові Сардинія ввели штрафи для туристів, які крастимуть пісок з пляжу та намагатимуться вивезти його. Максимальний штраф – 3 тис. євро, повідомляє BBC.

Десятки туристів найближчим часом отримають штрафи за те, що вивозили мушлі та пісок з пляжу італійського острова.

Наразі відкрито адміністративні провадження щодо 41 туриста. Вони намагались вивезти майже 100 кг пляжного піску.

Особливість піску на острові в його білому кольорі. Його категорично заборонено вивозити за межі острову через природню унікальність. Цікаво, що пісок намагались вивезти не тільки іноземці, а й самі італійці.

Всі туристи сказали, що хотіли вивезти пісок як унікальний сувенір. Вони кажуть, що не знали про заборону на торгівлю мушлями та піском, яка діє на острові ще з 2017 року.

В поліції повідомили, що в багатьох туристів пісок знаходили, коли сканували багаж в аеропорту. Однак, комусь все ж вдалось вивезти пісок, після чого його намагалися продати на різних онлайн-платформах.

Нагадаємо, що Сардинія – острів у Середземному морі, розташований на захід від Апеннінського півострова між Сицилією та Корсикою, є другим за величиною островом Середземного моря. Входить до складу Італії як автономний регіон (автономна область) Сардинія.

З початку 2021 року туристів, які намагалися вивезти пісок, оштрафували на 13 тисяч євро. Тепер розмір штрафу підвищили.