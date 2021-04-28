На сайті Верховної Ради України у середу, 28 квітня, з’явився текст законопроекту №5420 про повернення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів, який на минулому тижні зареєстрував президент Володимир Зеленський.

Він передбачає, що у Кримінальному кодексі з'являться дві нові статті: 201-2 «Контрабанда товарів», 201-3 «Контрабанда підакцизних товарів», 201-4 «Недостовірне декларування товарів».

Контрабанда товарів буде каратися штрафом 10-25 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-425 тис. грн).

Якщо особа раніше вже попадалася на контрабанді або займає якусь посаду, сума штрафу буде більшою – 50-75 тис. неоподатковуваних мінімумів (0,85-1,3 млн грн).

Водночас законопроектом передбачене покарання за контрабанду товарів, вчинену організованою групою, – позбавлення волі на строк від 7 до 11 років з конфіскацією майна.

Що ж стосується контрабанди підакцизних товарів, президент запропонував встановити таку відповідальність:

штраф від 20 до 40 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-680 тис. грн) за підакцизну контрабанду в значному розмірі (якщо загальна вартість предметів контрабанди в 50 разів перевищує неоподатковуваний мінімум (850 грн);

штраф від 75 тис. неоподатковуваних мінімумів до 125 тис. неоподатковуваних мінімумів (1,275-2,125 млн грн) або позбавлення волі на 6-11 років із конфіскацією та позбавленням права займати певні посади та займатися певною діяльністю до трьох років за контрабанду підакцизних товарів у великих розмірах (якщо вартість перевищує неоподатковуваний мінімум у 400 разів, тобто дорожче 6,8 тис. грн), а також у випадках, якщо її здійснювала раніше судима особа за ст. ст. 201, 201-1, 201-2, 201-3, 204, 305 КК.

позбавлення волі на термін від 10 до 12 років із конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади та займатися певною діяльністю до трьох років, якщо підакцизну контрабанду здійснювала організована злочинна група.

Недостовірне декларування товарів каратиметься штрафом від 10-17 тис. неоподатковуваних мінімумів (170-289 тис. грн). Від кримінальної відповідальності за цією статтею можна буде відкупитися (тільки не митникам) у випадку сплати подвійного розміру несплаченого митного платежу.

Досудове розслідування за новими статтями здійснюватиме Бюро економічної безпеки України, а до його запуску – слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

Зауважимо, що наразі кримінальна відповідальність за ст. 201 «Контрабанда» передбачена за переміщення через митний кордон України поза митним контролем лише культурних цінностей, отруйних, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї, боєприпасів і спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

За статтею 201-1 також забороняється переміщення через митний кордон України поза митним контролем лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, необробелних лісоматеріалів, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Як інформував ZAXID.NET, 23 квітня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроект, який вносить зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.