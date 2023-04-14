Дуже часто власники майбутніх квартир детально оглядають нерухомість, враховують доступність та близькість до транспорту, школи чи садочку, продуктових магазинів тощо. Ці фактори впливають на якість та комфорт проживання у житловому комплексі. Та й бізнесу інвестувати у комерційні приміщення вигідно, коли поруч знаходиться важлива інфраструктура. Проте це не єдині речі, на які потрібно орієнтуватися. «БМК-Атлан» розповідає, на що потрібно звертати увагу і як не потрапити на шахраїв.

Порада №1.

Головним чинником повинна стати документальна прозорість, наявність усіх необхідних дозволів та чистота угоди. Також майбутньому власнику обов’язково потрібно поцікавитися, чи є у компанії дозвіл на початок будівельних робіт та документи на право користування земельною ділянкою. З цих питань ви можете проконсультуватися з юристом компанії-забудовника або з будь-яким іншим спеціалістом.

Далі, необхідно зважити на район міста та його вигідну геолокацію. Також, слід оцінити і власне фінансове положення, можливе іпотечне навантаження. Оскільки потрібно враховувати перший внесок, розтермінування і відсоток за користуванням кредиту. А надалі – витрати на документи, меблі та ремонт.

Порада №2.

При будівництві новобудови забудовники враховують кілька моментів. Один із них – тип будівництва. Звичайно, їх поділяють за особливостями спорудження та часом зведення. Кожен має свої переваги та недоліки, які стануть для інвестора ключовими.

Одним із якісних ЖК вважають будинки із цегли – це довговічність, підвищена тепло- та звукоізоляція, екологічність забудови. При зведенні таких споруд будівельна компанія повинна дотримуватися чітких термінів та інших особливостей технології цегляної кладки.

Порада №3.

При виборі квартири необхідно визначитися – чи полюбляєте ви спокій і панорамний вид, який відкривається з верхніх поверхів, чи навпаки – перші поверхи без довгого сходження та чекання ліфта.

Зазвичай у новобудовах перший поверх – комерційні приміщення, тому боятися холодної підлоги чи вогкості не варто. Мешканці перших поверхів можуть не зважати на роботу ліфтів, а це важливо для пар із маленькими дітками та людей похилого віку.

А от дворівневі квартири мають неабиякий шарм, простір та можливість оглянути навколишню красу з висоти. До речі, варто звернути увагу на орієнтацію вікон, їх розміри, розташування балконів та лоджій.

Серед майбутніх інвесторів нерідко панує думка, що квартира на вторинному ринку дешевша за новобудову. Проте квартира у сучасному ЖК має ряд переваг: