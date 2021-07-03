На сході Японії 20 людей зникли безвісти внаслідок сходження селевих потоків
У японській префектурі Сідзуока 3 липня близько 10:30 за місцевим часом селевий потік накрив місто Атам. Як повідомляє японський мовник NHK з посиланням на інформацію місцевої влади, близько 20 людей вважаються зниклими безвісти.
Потужна стихія знесла кілька будинків після того, як у регіоні пройшли проливні дощі. Понад 2800 домогосподарств лишилися без електрики. Наразі поліція та рятувальники розшукують зниклих людей.
沼津？長泉町？土石流があったようです知り合いから送られてきました！— ポポ&ププ (@popopooooochan) July 3, 2021
ケガした人がいない事祈ります。 pic.twitter.com/cAUclWRc9n
Місцева влада подала запит про військову допомогу для проведення рятувальної операції в Атамі.
黄瀬川大橋、崩壊。— 炎上動画・面白ネタ拡散バード (@enjou_kakusan) July 3, 2021
熱海で大規模土砂崩れ。
車も家も流される事態に。#豪雨 #拡散希望pic.twitter.com/HX5mKb34zj
Також влада наказала евакуюватися жителям у частинах префектур Канагава, Чіба та Сідзуока. Мешканцям міст Хірацука та Канагава наказано негайно залишити свої домівки.
Метеорологи попереджають про ризик нових зсувів та повеней через сезон дощів у Японії
(карта ВВС)
Зауважимо, що у більшості регіонів Японії зараз щорічний сезон дощів. В окремих районах за минулі дві доби випало від 400 до 600 мм опадів. Метеорологи попереджають про ризик нових зсувів та повеней.
Як нагадує ВВС, у липні минулого року в результаті повені загинули десятки людей. Більше 200 загинули в 2018 році, коли частина західної Японії була затоплена.