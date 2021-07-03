Потужний зсув селі накрив місто в центральній частині Японії

У японській префектурі Сідзуока 3 липня близько 10:30 за місцевим часом селевий потік накрив місто Атам. Як повідомляє японський мовник NHK з посиланням на інформацію місцевої влади, близько 20 людей вважаються зниклими безвісти.

Потужна стихія знесла кілька будинків після того, як у регіоні пройшли проливні дощі. Понад 2800 домогосподарств лишилися без електрики. Наразі поліція та рятувальники розшукують зниклих людей.

Місцева влада подала запит про військову допомогу для проведення рятувальної операції в Атамі.

Також влада наказала евакуюватися жителям у частинах префектур Канагава, Чіба та Сідзуока. Мешканцям міст Хірацука та Канагава наказано негайно залишити свої домівки.

Метеорологи попереджають про ризик нових зсувів та повеней через сезон дощів у Японії

(карта ВВС)

Зауважимо, що у більшості регіонів Японії зараз щорічний сезон дощів. В окремих районах за минулі дві доби випало від 400 до 600 мм опадів. Метеорологи попереджають про ризик нових зсувів та повеней.

Як нагадує ВВС, у липні минулого року в результаті повені загинули десятки людей. Більше 200 загинули в 2018 році, коли частина західної Японії була затоплена.