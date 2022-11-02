В мікрорайоні «Сихів» у Львові в 408 багатоквартирних будинках встановили індивідуальні теплові пункти (ІТП) у межах проект з модернізації систем опалення. ІТП дає можливість мешканцям самостійно регулювати температуру і економити кошти за тепло.

Як повідомили у Львівській міській раді, 408 ІТП вже встановлені у будівлях Сихівського району – це житлові будинки, садочки, школи, медичні заклади. Системи теплопостачання у будинках модернізовують у межах співпраці з ЛМКП «Львівтеплоенерго» з ЄБРР.

«Проект встановлення ІТП цього року повністю завершуємо. Його реалізація тривала кілька років. Багато часу тривала паперова робота, співпраця і погодження усіх деталей з підрядниками, та все вдалось втілити. Відтак, на сьогодні 408 будівель у Сихівському житловому масиві мають ІТП. Крім житлових будинків, індивідуальні теплові пункти тут також встановлено у школах і садочках, тобто у всіх будівлях Сихова», – повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Загальна вартість проекту з модернізації об’єктів теплопостачання становить 30 млн євро, з них 10 млн євро – це грантові кошти. Проект передбачав кілька етапів, зокрема, модернізацію теплових мереж, монтаж ІТП, диспетчеризацію. Проект охоплює 29 018 квартир, а це 87 229 мешканців міста.

За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександра Одинця, ІТП дає можливість мешканцям самим регулювати температуру подачі теплоносія, включати і виключати опалення, коли забажають.

«Тобто подача теплової енергії залишиться централізованою – генерація відбуватиметься від котелень чи ТЕЦ, але мешканці отримають можливість регулювати все у себе в будинку, регулювати грамотно, за допомогою найсучаснішого обладнання. Відповідно у цих будинках мають припинитися скарги на перегріви, адже мешканці самі визначатимуть, яка температура теплоносія їм комфортна. Також з цього випливає друга перевага – якщо є можливість регулювати, то це можливість і економити», – наголосив Олександр Одинець.

Встановлення ІТП у житлових будинках має переваги і для ЛМКП «Львівтеплоенерго»: підприємство переходить з чотиритрубної на двотрубну систему подачі теплоносія, що дозволить зменшити тепловтрати підприємства.

Як наголосила Галина Гладяк, голова Сихівської районної адміністрації, сьогодні більше 50% встановлених ІТП вже працюють, і мешканці отримують від них гарячу воду. З початком опалювального сезону усі 408 ІТП працюватимуть на подачу як гарячої води, так і опалення.