Російські військові уразили автомобіль ПАТ «Сумиобленерго», який рухався польовою дорогою

У п’ятницю, 19 травня, у Юнаківській громаді на Сумщині внаслідок російської атаки загинуло троє людей. Про це повідомили в Сумській ОВА.

«Сьогодні близько опівдня в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів загинули три цивільні особи», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили у Міненерго повідомили, що загиблі – працівники АТ «Сумиобленерго». Вони загинули під час огляду лінії електропередачі 35 кВ «Юнаківка-Велика Рибиця».

В АТ «Сумиобленерго» зазначили, що, за попередньою інформацією, троє чоловіків шукали місце пошкодження повітряної лінії, коли їх атакували російські безпілотники.

У Сумській обласній прокуратурі заявили, що близько 11:45 російські військові уразили автомобіль ПАТ «Сумиобленерго», який рухався польовою дорогою. Водій та два електромонтери отримали поранення, несумісні з життям. Наразі проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).