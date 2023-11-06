Смертельна аварія сталася в Кременці

На Тернопільщині вночі 5 листопада трапилася смертельна аварія. В ДТП зіткнулися два позашляховики – Porsche Cayenne та Nissan Qashqai. В результаті водій останнього автомобіля загинув, ще трьох людей доправили до лікарні.

Смертельна аварія сталася на одній із центральних вулиць Кременця. На місце очевидці викликали рятувальників, бригаду швидкої допомоги та поліцейських. Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля Nissan Qashqai, житель Вінницької області, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з Porsche Cayenne, яким керувала мешканка Кременеччини.

«У результаті удару водій Nissan Qashqai від отриманих травм загинув на місці події. Трьох пасажирів з іншого авто доправили до лікарні», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 6 листопада.

Правоохоронці доправили тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи. також в обох водіїв взяли зразки для визначення алкоголю в крові.

Факт смертельної аварії правоохоронці внесли в ЄРДР відповідно до ч. 2. ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Триває слідство.