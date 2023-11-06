Лікарі в жінки діагностували політравму

В Чортківській лікарні померла суддя Лідія Квятковська, яка потрапила в серйозну ДТП, скоєну її сином, Дмитром Квятковським. Аварія трапилася близько обіду 29 жовтня на околицях Чорткова. Автомобіль Infiniti FX35, яким керував адвокат Дмитро Квятковський, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Peugeot 406. В результаті на місці пригоди загинув водій Peugeot 406. Активісти зазначали, що Дмитра Квятковського раніше поліцейські затримували за водіння в нетверезому стані.

До лікарні потрапили з численними травмами потрапила дружина загиблого водія Галина Тронт-Герчак. Медики також у важкому стані госпіталізували пасажирів та водія з Infiniti. Найбільше постраждала суддя Лідія Квятковська, ще одна пасажирка та 4-річна донька Дмитра Квятковського отримали незначні травми. Переломи ніг отримав і водій позашляховика.

Про смерть чортківської судді повідомила Тернопільська судова адміністрація

Через тиждень після аварії стало відомо, що суддя Чоpтківcького paйонного cуду Лідія Квятковcькa від отриманих травм під час ДТП померла в лікарні. Жителька Чорткова 30 pоків пропpaцювaлa у cиcтeмі пpaвоcуддя, повідомило Тepитоpіaльнe упpaвління Дepжaвної cудової aдмініcтpaції Укpaїни у Тepнопільcькій облacті. Про чин похорону відомої судді оголосять додатково.

Відомо, що Дмитра Квятковського раніше поліцейські затримували за керування на підпитку. Активіст Роман Довбенко в соцмережах оприлюднив відео, на якому видно, що в березні 2022 року чортківського адвоката зупинили поліцейські і запропонували йому проти тест на алкотестері. На що водій відмовився і поводився не адекватно.

Після скоєння ДТП у Дмитра Квятковського взяли аналізи на визначення алкоголю в крові. Також правоохоронці затримали його в лікарні. Наступного дня, 30 жовтня, Дмитру Квятковському оголосили про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).