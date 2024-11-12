На Тернопільщині Державна служба з надзвичайних ситуацій та синоптики попереджають про штормове попередження і погіршення погодних умов. Зокрема, до кінця доби 12 листопада на дорогах можлива ожеледиця, а до кінця тижня в області очікують на мокрий сніг.

За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 12 листопада очікується погіршення погодних умов. Це може призвести до ускладнень на дорогах, автомобільних аварій та порушень транспортного сполучення.

Зокрема, 12-13 листопада вночі та вранці – помірні опади, вдень – невеликі, переважно мокрий сніг. Слабке налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах, утворення нестійкого снігового покриву. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла. Температура впродовж доби від 1° морозу до 1° тепла.

14 листопада очікується вночі – невеликий сніг та мокрий сніг, поступове припинення опадів упродовж дня. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.

15 листопада на Тернопільщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Невеликі опади. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря впродовж доби від 1° морозу до 4° тепла.

Рятувальники застерігають водіїв бути обачними на дорогах. Зокрема, перевірити шини і переконатися, що встановлена зимова гума та шини мають достатню глибину протектора. Це суттєво покращить зчеплення на слизьких дорогах.

Також необхідно дотримуватися дистанції – на слизькій дорозі гальмівний шлях значно збільшується, тож тримайте безпечну відстань до авто попереду. Водія радять зменшити швидкість – рухатися слід повільно та плавно, без різких маневрів. Це допоможе уникнути заносів та ДТП. Слід також перевірити справність авто – переконатися, що ваші фари, склоочисники та обігрівачі працюють належним чином.

Окрім того, водіям радять завжди мати в авто лопату, ковдру та трос. Це речі допоможуть в непередбачуваних ситуацій на дорозі.