Інцидент трапився в селі Сороки Бучацької громади

На Тернопільщині чоловік до смерті побив дружину на очах у п’ятьох своїх дітей. Наступного дня, коли він знайшов жінку мертвою, то намагався це пояснити як нещасний випадок. Однак розтин показав, що смерть настала від внутрішньої кровотечі. Слідчі поліції оголосили йому підозру та взяли під варту.

Побиття жінки, яке призвело до смерті, сталося в селі Сороки Бучацької громади. Вранці 20 липня тіло своєї 30-річної дружини у літній кухні виявив її чоловік. Про це він повідомив своїй матері, яка викликала поліцію та «швидку», повідомили в пресслужбі поліції Тернопільщини в четвер, 24 липня

Медики констатували смерть жінки, а експерт під час огляду тіла видимих слідів насильства не виявив. Проте судово-медична експертиза показала, що 30-річна жінка померла від масивної внутрішньої кровотечі, закритої травми живота та пошкодження внутрішніх органів.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що 19 липня родина у себе приймала гостей. Вони усі розпивали спиртні напої. Близько 18:00 між подружжям виникла суперечка, під час якої чоловік двічі ногою вдарив дружину в живіт. Це бачили як гості, так і п’ятеро маленьких дітей. За кілька годин після інциденту жінка померла.

За даними прокуратури чоловік у скоєному зізнався. У селі Сороки розповіли ZAXID.NET, що багатодітна сім’я була звичайною родиною. Однак останні два роки чоловік і дружина почали часто вживати спиртні напої. Односельчани вважають, що алкоголь і призвів до біди.

Правоохоронці оголосили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Триває слідство. Також соціальні служби вивчають питання, з ким мають залишитися п’ятеро малолітніх дітей.