Браслети та сокира експонуватимуться в Національному музеї вже з середини серпня

На Тернопільщині мешканець Чорткова в лісі знайшов скарб, якому може бути 4 тисячі років. Серед знахідок – 17 бронзових браслетів періоду пізньої бронзи та сокира із міді, яку використовували у військових цілях. Цінні речі чоловік передав у фонд Національного музею історії України.

Скарб з бронзи та міді житель Чорткова Геннадій Герасимчук знайшов за 10-15 кілометрів від районного центру. Чоловік переїхав на Чортківщину з Маріуполя в 2015 році, від тоді цікавить історією України та Тернопільщини і досліджує місцевість, а також працює в Національному заповіднику «Замки Тернопілля». На початку червня цього року чоловіку вдалося серед старих дерев розшукати скарб, який складався з бронзових браслетів та сокири.

Після дослідження знайдених речей, спеціалісти вказали, що вік браслетів та сокири може бути близько 4 тисячі років. Тому скарб чоловік вирішив передати в Національний музей історії України.

«Знаючи матеріальну цінність речей, Геннадій Герасимчук вирішив віддати їх на зберігання державі. Спершу чоловік вийшов на контакт із чортків’янкою Наталею Горячою, яка є головним комунікатором з істориками, археологами, зрештою вона зв’язалась із Національним музеєм історії України. 25 липня до Чорткова завітали представники та археологи Національного музею історії України, яким передали браслети та сокиру», – повідомили в Чортківській міській раді.

Зі слів археологів, такі браслети і сокиру вже знаходили на території сучасної України, але таку кількість цінностей в одному місці бачать вперше. Спеціалісти виїжджали на місце знахідки скарбу, оформили всі відповідні акти. Представники Національного музею історії України зазначили, що дана знахідка стане цінним поповненням їхньої колекції та експонуватиметься у Києві вже на черговій виставці у середині серпня, що буде приурочена до Дня археолога.