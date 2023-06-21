Загалом вдалося відшукати 111 предметів

У Чернівцях під час ремонту скверу Дня вишиванки місцеві краєзнавці виявили 111 старовинних артефактів, які пов'язані з історією обласного центру. Серед знайдених речей – монети, ґудзики, значки, пряжки від поясів, жіночі персні та кулі. Експонати краєзнавці віднайшли за допомогою металошукача.

В центрі Чернівців тривають роботи з облаштування скверу Дня вишиванки. Міська рада перед завершенням реконструкції дозволила місцевим краєзнавцям Миколі Салагору, Сергію Пивоварову, Віталію Калініченко та Юрію Чорнею провести дослідження території за допомогою спеціальних приладів. Пошуки артефактів тривали цілий день. Про це повідомляє видання Вuknews.

За допомогою металошукача з землі вдалося дістати 111 різних металевих предметів. Більшість знахідок становлять монети з різних періодів історії міста – від австрійської доби, через румунський і радянський періоди, до сьогодення. Також серед знайдених речей є жіночі персні, ґудзики, пряжки від поясів.

Також дослідники знайшли два комуністичні значки та кулі, які, вочевидь, залишилися тут з часів Другої світової війни. Краєзнавці передали усі виявлені знахідки на території скверу Дня вишиванки до Краєзнавчого музею Чернівецької області. Монети та предмети вивчать та використовуватимуть у виставках й експозиціях.

Таку кількість артефактів в цьому місці історики пояснюють тим, що тут часто відбувалися історичні події. Саме в районі цього пагорбу, де зараз облаштовують сквер, на думку науковців, у вересні 1709 року відбулася сутичка між військами російського царя Петра І та шведсько-козацьким загоном короля Карла ХІІ і гетьмана Мазепи, які шукали шлях відступу з території Молдавії до Померанії.

Пізніше на цьому місці з'явилася площа, яка спочатку отримала назву «Дров’яна площа». У 1875 році під час святкування 100-річчя приєднання Буковини до Австрії вона була перейменована на «Площу Австрії». Тут проводився щорічний Петрівський ярмарок.

У 1871-1873 роках у східній частині території збудували будинок Крайового уряду, а майдан перед ним назвали «Площа Франца Йосифа». В румунський час, за даними дослідників, тут розміщувалося декілька пам’ятників. В 1946 році в західній частині скверу був збудований монумент на честь воїнів Червоної армії з трибуною для місцевого партійно-господарського активу.