На Тернопільщині до 15 травня прогнозують заморозки вночі. Температура опуститься до 5°С морозу. Така погода зумовлена антициклоном, який зараз вирує над країнами Балтії. Синоптики прогнозують, що заморозки будуть короткочасними.

На Тернопільщині 13 та 14 травня вночі та вранці на поверхні ґрунту прогнозують заморозки. Погоду області визначатиме південна периферія антициклону над країнами Балтії, повідомляють в Тернопільського обласного центру з гідрометеорології.

У понеділок, 13 травня, синоптики прогнозують на Тернопільщині мінливу хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7°С тепла. Температура повітря вдень 13 – 18°С тепла. Вночі та вранці на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°С.

Вівторок, 14 травня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6°С тепла, вночі та вранці на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5°С, температура повітря вдень 12 – 17°С тепла.

В середу, 15 травня, заморозків вже не очікується. Прогнозується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7°С тепла, вдень 13 – 18°С тепла.