Іракець вже покинув Україну

На Тернопільщині працівники міграційної служби виявили громадянина Іраку, який для легалізації планував незаконно вступити в ЗСУ. Чоловік неодноразово порушував міграційне законодавство і намагався всіма способами залишитися в Україні.

Громадянина Іраку, який не законно проживає в Тернополі, виявили працівники сектору і відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення управління Державної міграційної служби. При перевірці документів з’ясувалося, що чоловік мав вже давно покинути країну, але досі залишався в Тернополі.

Громадянин Іраку приїхав до України на навчання ще до 24 лютого, але після відрахування з вищого навчального закладу не покинув країну у визначені законом терміни. За це його притягнули до адміністративної відповідальності та зобов’язали покинути територію України.

«Однак правоохоронці встановили, що порушник й надалі шукав способів залишитись в Україні та спробував легалізувати своє перебування за допомогою військової служби. Під час розмови з іноземцем він підтвердив, що насправді не мав реального наміру служити у війську», – повідомили в «Досьє 102» в четвер, 25 квітня.

Після того, як повторно ухвалили рішення про видворення іноземця, міграційники Тернопільщини звернулися за допомогою до посольства Республіки Молдова в Україні. Там для іракця оформили транзитну візу через Румунію для проїзду до аеропорту. Звідти чоловік вже полетить до дому. 24 квітня працівники Департаменту військової контррозвідки СБУ та міграційники видворили громадянина Іраку з України.