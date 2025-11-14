На Бережанщині компанія побудує свинарники

На Тернопільщині міжнародна компанія Goodvalley планує побудувати три сучасні фермерські комплекси для вирощування свиней. Про це повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода. Ферми розташують на землі Саранчуківської громади.

Під час зустрічі з керівником Тернопільської ОВА представники компанії Goodvalley – генеральний директор Каспер Торуп-Вілладсен та директор з розвитку та комунікацій Назар Антоник – повідомили, що наразі працюють над дозвільними документами.

Три комплекси розташовуватимуть неподалік Бережан на території Саранчуківської громади. Під час державних аукціонів вже визначено три земельні ділянки, на яких побудують ферми. Наразі компанія розпочала процес оформлення дозвільних документів та працює над рішеннями в енергетичній сфері.

«Проєкт буде зосереджений на екологічних та енергоощадних технологіях, таких як біогазове виробництво, сонячна енергетика та замкнутий цикл виробництва», – йдеться у повідомленні.

Компанія Goodvalley вже понад 20 років працює в Україні. З початку повномасштабного вторгнення підприємство інвестувало 55 млн євро в економіку і планує збільшувати обсяги. Goodvalley виробляє свинину, а також впроваджує екологічні технології: біогазове виробництво, сонячну енергетику, замкнутий цикл агровиробництва.

Також Goodvalley працює і рикну в Польщі. Першу ферму підприємство там збудувало в 1994 році. У 2005 році компанія відкрила перший біогазовий завод у Польщі.

За даними YouControl компанія належить данській агрофірмі Goodvalley. Серед керівників є жителька Прикарпаття Ірина Чарковська та Каспер Торуп-Вілладсен. Ірина Чарковська також є власницею підприємств на Івано-Франківщині – ТОВ «Агро Франко», ТОВ «Агро Віта» та ТОВ «Галицькі аграрні інвестиції».