Біля Шептицького побудують сонячну станцію

Шептицька міська рада на аукціоні продала право оренди земельної ділянки площею понад дев’ять гектарів для будівництва енергетичних об’єктів. Переможцем стала компанія з київської групи SPP Development, що проєктує та зводить сонячні і вітрові електростанції, а також працює в інших напрямках альтернативної енергетики.

Торги відбулися на платформі «Prozorro Продажі» 4 листопада, у них взяли участь дві компанії з Києва – ТзОВ «Сонячна Електростанція №10» та «Вид Трейдинг». Стартова ціна річної оренди ділянки площею 9,12 га на території села Волсвин біля Шептицького була 295,7 тис. грн. Під час торгів вона незначно зросла – до фінальної 301,6 тис. грн, яку запропонувала компанія «Сонячна Електростанція №10».

Наразі цю компанію визнано переможцем, Шептицька міська рада оприлюднила повідомлення про намір укласти з нею угоду оренди.

ТзОВ «Сонячна Електростанція №10», згідно з даними платформи Vkursi, було зареєстроване у травні 2025 року. Основний вид діяльності – виробництво електроенергії. Статутний капітал – 10 тис. грн. Директоркою та власницею записана київська підприємниця Надія Петрученко. Вона є співвласницею групи компаній SPP Development Ukraine, що працюють у галузі відновлюваної енергетики. Група займається повним циклом реалізації проєктів – від розробки концепції до отримання дозвільної документації, будівництва та експлуатації сонячних, вітрових електростанцій, систем накопичення енергії, газотурбін тощо. У доробку групи – понад 600 МВт СЕС, близько 900 МВт ВЕС і 130 МВт установок зберігання енергії.

SPP Development Ukraine має кілька проєктів у західному регіоні. Зокрема, 2023 року одна з компаній групи повідомила про будівництво сонячної електростанції на 42 га в санітарній зоні міського сміттєзвалища у Бориславі, а цьогоріч інша їхня фірма викупила чотири сонячні станції на Івано-Франківщині для канадського інвестора.