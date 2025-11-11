Vitagro продовжує розвивати птахівницький напрям бізнесу

Компанія «Агрокор» оголосила про намір побудувати нову птахофабрику у Шепетівському районі на Хмельниччині. На підприємстві вирощуватимуть до 3 млн курей-бройлерів на рік. Компанія входить до аграрної групи Vitagro, яку контролює підозрюваний у корупції народний депутат Сергій Лабазюк з родиною.

Як йдеться в оголошенні «Агрокору», нову фабрику зведуть на території села Мислятин на Шепетівщині. На об’єкті буде 21 пташник, адміністративно-побутовий корпус, склади для кормів та інші споруди. Одночасно на фермі утримуватимуть до 465,6 тис. курей-бройлерів, загальна річна продуктивність птахівницького комплексу становитиме 2,98 млн голів.

«Планована діяльність має позитивний соціально-економічний вплив, що полягає у створенні додаткових робочих місць, поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів», – мовиться в повідомленні компанії.

Птахокомплекс буде розміщений на кількох земельних ділянках загальною площею 14,12 га, які «Агрокор» орендує у своєї «сестри» – компанії «Поділля Агропостач», що також входить до групи Vitagro, а також в Ізяславської міської ради.

Vitagro – група з активами в аграрній, енергетичній, переробній, будівельній і хімічній галузях. Земельний банк становить близько 90 тис. га. Активи розташовані у Хмельницькій (базовий регіон), Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Київській областях. Vitagro займається тваринництвом, садівництвом, відновлювальною енергетикою, виробництвом добрив і комбікормів, будівельних матеріалів тощо.

Група належить бізнесовій родині Лабазюків, що тісно пов’язана із політикою. Ключова особа – народний депутат України VII-IX скликань Сергій Лабазюк, нині почесний директор групи. Дружина парламентаря Віолетта Лабазюк є головою Хмельницької обласної ради. Головою ради директорів та генеральним директором Vitagro є рідний брат Сергія Лабазюка – Петро Лабазюк, він чинний депутат Хмельницької обласної ради.

У 2023-му НАБУ викрило нардепа Сергія Лабазюка у спробі дати хабар за підряд тодішнім віцепрем’єр-міністру з відновлення Олександрові Кубракову та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. За даними правоохоронців, Сергій Лабазюк просив дати його компанії («Ю Ар Ді Українські дороги») підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд грн. За це пообіцяв «відкат» у 3-5%. Наразі Сергій Лабазюк є обвинуваченим у цій справі, її з липня 2024 року розглядає Вищий антикорупційний суд.

Раніше Vitagro оголосила про намір побудувати птахофабрику для вирощування бройлерів (1 млн тушок на рік) у Хмельницькому районі. Згідно з повідомленням Vitagro, птахівничий напрямок для них «зовсім новий», на відміну від свинарства та утримання ВРХ.