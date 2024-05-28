Об'їхати ремонт моста можна двома способами

На Тернопільщині на три місяці перекриють рух через тимчасовий міст в Теребовлі. Наразі постійну переправу ремонтують, а для транспортного сполучення на трасі Тернопіль – Чернівці облаштували тимчасовий міст. Щоб замінити комунікації тепер закривають і тимчасову переправу. Об’їжджати легковим і вантажним автомобілям доведеться через сусідні села.

На Тернопільщині у Теребовлі рух тимчасовою переправою закриють для всіх видів транспорту із 3 червня, повідомили на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

«Розпочинаємо заміну комунікацій на підходах до мосту через річку Гнізна на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у рамках реконструкції споруди. У зв’язку з цими роботами тимчасова переправа для легкового транспорту не буде функціонувати», — повідомили дорожники у вівторок, 28 травня.

Об'їзд перекриття тимчасового моста в Теребовлі

Об’їхати реконструйований міст на трасі М-19 можна 2 шляхами.

Якщо ваш автомобіль легковий, або ж вантажний вагою до 15 тонн та навантаженням на вісь до 6 тонн, то об’їхати можна через сусіднє село Острівець поблизу селища Дружба. Для цього необхідно:

повернути з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль;

з’їхати з дороги Н-18 на Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів біля села Дарахів;

рухатися дорогою Р-87 до перетину з М-19 у місті Теребовля.

Якщо ваш автомобіль вантажний вагою понад 15 тонн, то об’їхати можна через сусіднє міста Бучач і Чортків. Для цього вантажним автомобілям доведеться їхати зайвих 124 км. Для цього необхідно:

повернути з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль;

з’їхати з дороги Н-18 на Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська поблизу міста Бучач;

повернути на трасу М-19 на об’їзній міста Чортків, а звідти – до міста Теребовля.

‍Рух для пішоходів через міст перекривати не будуть. В Службі відновлення зазначили, що планують відкрити тимчасовий міст в серпні. За цей час робітники планують замінити ключові міські комунікації від реконструйованого мосту до перехрестя. Зокрема замінять водопровідні мережі, влаштують нову дощову каналізацію, змінять схему підключення комунікацій та постелять новий асфальт.