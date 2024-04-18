Капітальний ремонт моста обійшовся у понад 55 млн грн

На трасі Ковель-Жовква у місті Великі Мости на Львівщині відкрили для проїзду новий міст через річку Рата. Ремонтні роботи тривали понад півроку та коштували понад 55 млн грн з державного бюджету.

«Відновлено рух вантажного та легкового автомобільного транспорту по мостовому переходу через річку Рата в Місті Великі Мости Червоноградського району», – повідомив у четвер, 18 квітня, голова Червоноградської РДА Андрій Дяченко.

З його слів, роботи ще не завершені, оскільки відповідно до проекту підрядна організація ТзОВ «Дрог-Буд» має ще влаштувати освітлення, нанести дорожню розмітку, встановити дорожні знаки тощо.

Новий міст у Великих Мостах відкрили для руху (фото РДА)

Нагадаємо, капітальний ремонт моста, довжиною понад 62 метри, на автомобільній дорозі загального користування державного значення Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква почали у вересні 2023 року. Роботи виконує польська компанія ТзОВ «Дрог-Буд» за рахунок коштів державного бюджету. Вартість робіт – 55,4 млн грн.