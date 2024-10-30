Бучацький районний суд оштрафував листоношу за фіктивне отримування повісток рекомендованим листом. Працівниця «Укрпошти» підписувалася в бланках про отримання листів замість чоловіка призовного віку. Внаслідок таких дій житель села Трибухівці не отримав повістки. В суді жінка свою провину визнала і підписала угоду з прокурором.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що жителька села Трибухівці, працівниця «Укрпошти» Світлана Крохмаль підробила підпис отримувача рекомендованих листів. Як йдеться у вироку Бучацького районного суду, вранці 18 липня листоноша отримала поштові відправлення для жителів села. Серед інших був рекомендований лист з Трибухівської сільської ради для місцевого жителя. Чоловік мав би розписатися про отримання цього листа. Однак поштарка самостійно підписалася в документі. В результаті Трибухівська сільська рада отримала повідомлення про те, що чоловік отримав повітку рекомендованим листом, однак не з’явився у місцевий військкомат вчасно.

«Внаслідок цього за зверненням Чортківського райуправління поліції з 21 серпня 2024 року житель села Трибухівців перебуває згідно з інформацією з бази Національної поліції України у розшуку, як призовник, військовозобов’язаний, резервіст», – йдеться у вироку Бучацького районного суду від 28 жовтня.

Увечері 18 липня обвинувачена пред’явила адміністрації відділення поштового зв’язку бланк, де ніби-то розписався потерпілий. Згідно із висновками експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи підпис у рядку – «Розписка в одержанні» у рекомендованому повідомленні зробила обвинувачена.

В суді жінка визнала свою провину і уклала угоду про примирення між потерпілим і обвинуваченої. Бучацький районний суд призначив їй штраф в розмірі 510 грн. Окрім того, жінка повинна сплатити 3029 грн в дохід держави за проведення судових експертиз. На вирок можна подати апеляційну скаргу.