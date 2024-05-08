Усі пацієнти, які проходили цю комісію, тепер повинні пройти її заново

В Тернополі керівник однієї із сімейних міських амбулаторій підробляв документи для призначення групи інвалідності. Правоохоронці встановили, що медик причетний до 9 фактів підроблення висновків лікарсько-консультативної комісії. Усі пацієнти, які проходили цю комісію, тепер повинні пройти її заново.

Поліцейські Тернополя під час розслідування встановили, що до підроблення документів причетний керівник однієї із найбільших в місті амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Наразі зафіксовано 9 фактів службового підроблення, однак їх можу бути більше.

До амбулаторії зверталися пацієнти для щорічного проходження лікарсько-консультативної комісії. Тернополяни проходили медичні обстеження й дослідження, які потім мали направити на медико-соціальну експертну комісію. Дані висновки були необхідні для призначення пенсій та виплат по інвалідності.

«Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що починаючи з 2021 року комісія збиралася у неповному складі. Однак в документах зазначалася присутність усіх фахівців. Голова ЛКК завіряв печаткою підроблені підписи лікарів та направляв усе на адресу МСЕК», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 8 травня.

Наразі правоохоронці всі документи вилучають. Пацієнти, які в 2021 році проходили ЛКК і отримали позитивні висновки, змушені будуть проходити усі обстеження та комісії знову.

Керівнику амбулаторії слідчі оголосили про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України (Внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 68 тис. грн або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.