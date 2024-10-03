На Тернопільщині в населеному пункті Товсте перекриють залізничний переїзд на трасі Коломия – Кам'янець-Подільський. Переїзд через залізницю ремонтуватимуть два дні. Водії зможуть об’їхати цю ділянку дороги через села Касперівці, Новосілка, Королівка.

В Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщині повідомили про тимчасове перекриття руху громадського та приватного транспорту через залізничний переїзд на ділянці між селами Товсте – Торське. Це дорога міжобласного значення з Кам’янець-Подільського до Коломиї та Татарова.

«З 7:00 4 жовтня по 20:00 5 жовтня буде тимчасово закрито рух транспорту через залізничний переїзд на 180 кілометрі траси Р-24 Татарів – Косів – Коломия — Камʼянець-Подільський (ділянка Товсте – Торське). Причина обмеження – ремонтні роботи на колії», – повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщині в четвер, 3 жовтня.

Об’їхати цю ділянку можна через населені пункти Борщівської та Заліщицької громади. Зокрема, через Піщатинці, Королівку, Касперівці, Дзвиняч.