В аварії більше ніхто не постраждав

На Тернопільщині під час зіткнення з деревом загинув водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Поліцейські попередньо встановили, що чоловік не впорався з керуванням, автомобіль з’їхав на узбіччя, де зіткнувся з перешкодою.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 21 жовтня поблизу села Коршенки Збаразької територіальної громади. Водії, які проїжджали повз місце пригоди, помітили автомобіль на узбіччі і викликали поліцейських і швидку медичну допомогу.

«Під час перевірки стало відомо, що 65-річний водій Mercedes-Benz Vito не впорався із керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП кермувальник отримав травми та помер на місці події ще до прибуття екстреної медичної допомоги», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 22 жовтня.

Того ж дня, 21 жовтня, трапилася ще одна аварія з багатьма потерпілими. На трасі Тернопіль – Хмельницький у селі Романівка Тернопільського району зіткнулися легковий і вантажний автомобіль. За попередньою інформацією, водій автомобіля Skoda Octavia, рухаючись в напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із Mercedes Benz Atego.

Ще одна ДТП сталася в селі Романівка на трасі Тернопіль - Хмельницький

«У салоні Skoda Octavia, окрім водія, перебувало ще й троє пасажирів. До лікарні госпіталізували кермувальника та одного з пасажирів. Ще двом потерпілим медики надали допомогу та відпустили додому», – додали в поліції області.

Водій іншого транспортного засобу травм не отримав. За фактами ДТП слідчі поліції відкрили кримінальні провадження відповідно до ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). У всіх водіїв також відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові.