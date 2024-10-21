На Тернопільщині в дорожньо-транспортній пригоді під час зіткнення з деревом загинув водій легкового автомобіля. Аварія сталася на території села Гусятин. Попередньо, 47-річний водій помер на місці пригоди.

Повідомлення про дорожню аварію до працівників ДСНС надійшло о 19:30 20 жовтня. Очевидці повідомили, що на вул. Народницька в селі Гусятин Чортківського району водій не впорався з керуванням і з’їхав на узбіччя, де автомобіль зіткнувся з деревом.

«Особовий склад чергового караулу Гусятинської громади оперативно прибув на місце виклику. Після відключення акумулятора та обгородження місця ДТП, рятувальники здійснили деблокування водія з понівеченого автомобіля», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в понеділок, 21 жовтня.

Потерпілого чоловіка передали працівникам швидкої медичної допомоги. Однак медики лише констатували його смерть. Працівники поліції встановили, що в аварії загинув 47-річний місцевий житель.

Тіло чоловіка передали на проведення судово-медичної експертизи. Також відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Триває розслідування.