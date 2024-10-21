Водій автомобіля ВАЗ-2110, 22-річний мешканець району, не впорався з керуванням

У неділю, 20 жовтня, у селищі Дубляни Самбірського району сталася ДТП. Внаслідок зіткнення автомобіля ВАЗ-2110 з деревом травмувалася 15-річна пасажирка. Водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2110, 22-річний мешканець району, не впорався з керуванням – автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 15-річна пасажирка автомобіля – односельчанка водія. Дівчину доставили до лікарні.

Окрім того правоохоронці встановили, що водій ВАЗу керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Водія автомобіля затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.