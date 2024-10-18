Мотовоз наїхав на чоловіка з велосипедом, який переходив колії

У п’ятницю вранці, 18 жовтня, поблизу міста Жовква на Львівщині велосипедист потрапив під колеса мотовоза. Постраждалого госпіталізували в реанімацію.

За даними поліції Львівщини, аварія сталася близько 8:30 поблизу Жовкви. Мотовоз здійснив наїзд на чоловіка віком 60-65 років, який з велосипедом переходив колію поза межами залізничного переїзду.

У результаті наїзду велосипедист був госпіталізований у реанімацію. Його особисті дані ще встановлюють.

Чоловік з велосипедом потрапив під колеса мотовоза

Поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.2 ст.276 ККУ). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до семи років.