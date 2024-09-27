Смертельна аварія сталася неподалік Вишнівця

На Тернопільщині вранці 27 вересня сталася смертельна аварія. Під час зіткнення легкового автомобіля з мікроавтобусом загинув водій, а пасажира бригада швидкої допомоги госпіталізувала з важкими травмами в лікарню. Смертельна аварія сталася неподалік Вишнівця на дорозі Тернопіль – Кременець.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду до поліцейських надійшло о 7:20 27 вересня. Очевидці повідомили, що на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, а саме в селі Старий Вишнівець Вишнівецької громади не розминулися два автомобілі.

«На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat рухався в напрямку Тернополя. Він раптово виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем Mercedes Benz Sprinter. Після цього легковий автомобіля відкинуло на відбійник», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 27 вересня.

У результаті удару 41-річний водій Volkswagen отримав травми і помер на місці аварії. Пасажира з легкового авто бригада швидкої доправила до лікарні з тілесними ушкодженнями. Водій буса не постраждав.

Правоохоронці відібрали зразки крові на встановлення алкогольного сп’яніння. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть людини). Триває слідство.