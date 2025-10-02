Сховище побудують біля міста Скалат неподалік Тернополя

Компанія «Поділля Овочі» планує побудувати на Тернопільщині овочесховище на 100 тонн. У новому складі зберігатимуть перець, томати та огірки, які потребують специфічних умов. Будівництво розпочнуть після завершення сезону збору овочів.

Будівництво розташують на базі складів, які є в компанії, повідомляє Agrotimes. В інтерв’ю журналу «Плантатор» співвласник підприємства «Поділля Овочі» Роман Пасічник розповів, що в сховищі зберігатимуть огірки, перець, томати.

Загалом, компанія вирощує такі культури, як редис, помідори, огірки, капусту, моркву та перець. Для цього підприємство має 42 теплиці, розташовані на 12 гектарах землі на території Скалатської міської громади в селі Поділля. Частина з них не потребує специфічного зберігання.

«Ми не націлені на розширення борщового набору, де потрібні тисячі тонн зберігання. А в перців, помідорів, огірків термін зберігання – до тижня плюс-мінус», – зазначив Роман Пасічник.

Водночас моркву «Поділля Овочі» зберігає в окремому сховищі, але без спеціальних умов.

«У нас є для цього власна технологія. Завантажуємо продукцію в умовно холодний склад у цукрових мішках, максимально лишаємо на моркві землю, щоб продукт не втрачав вологу. Два-три місяці вона лежить без втрати якості – ми ніколи не зберігаємо моркву до весни», – пояснив Роман Пасічник.

За даними YouControl, підприємство «Поділля Овочі» зареєстрували понад чотири роки тому. Розмір статутного капіталу складає 20 тис. грн. Керівником є Едуард Мальченко, який переїхав на Тернопільщину з Херсонщини після початку повномасштабного вторгнення. Заснували фірму шестеро людей – Роман Пасічник, Едуард Мальченко, Дмитро Танасійчук, Владислав Демчук, Андріана Додик та Ростислав Савчин. У фірми є дві свої земельні ділянки загальною площею понад 4 га. Решту землі фірма орендує. Вирощену продукцію реалізують на ринках та в супермаркетах обласних центрів і столиці.