Проектно-кошторисна документація для реставрації собору - на завершальному етапі

На Тернопільщині розпочали підготовчі роботи для реставрації римо-католицького костелу Пресвятої Трійці XVII ст. Храм розташований в місті Підгайці Чортківського району. На завершальному етапі також перебуває виготовлення проектно-кошторисної документації.

Римо-католицький костел Пресвятої Трійці в Підгайцях зведений в 1634 році. Майже два століття споруда функціонувала як храм парафіяльної католицької громади. Проте в 1946 році, після завершення Другої світової війни костел закрили, перетворивши його на склад. У 80-ті роки внаслідок пожежі в споруді обвалилися склепіння, дах вежі. 40 років костел простояв без відповідного ремонту та належної консервації.

Проектно-кошторисну документацію на його відновлення почали виготовляти в 2023 році. Вже в січня 2024 року почалися підготовчі роботи для реставрації костелу, повідомив голова Підгайців Ігор Мерена. Зокрема працівники комунального підприємства міськради почали розчищати територію. Наступний етап — перекриття основної частини даху.

«Римо-католицький костел упродовж багатьох століть свого існування пережив багато буремних подій і зазнав не одного руйнівного впливу. Так, зараз споруда перебуває у напівзруйнованому стані, однак ми докладаємо багато зусиль, щоб її врятувати», — написав міський голова.

Додамо, що римо-католицький костел Пресвятої Трійці був побудований за кошт тодішньої власниці Підгаєць Зофії Стадніцької (у шлюбах Ґольської, Лянцкоронської, Тишкевич). Релігійну споруду звели на місці згорілого в 1463 році храму.

Наприкінці 1892 року Тадеуш Стриєнський розробив проєкт реставрації костелу, який був реалізований тернопільським будівничим Юзефом Пйонтковським в 1893 році. Зокрема, змінили конструкцію даху вежі. Перебудували дах над навами, доповнивши люкарнами.

Після того, як в храмі трапилася пожежа і він стояв пусткою, парафіяльна римо-католицька спільнота Підгаєць наново домоглася його використання. 24 вересня 2006 року відбулася перша меса, яку в напівзруйнованому костелі відправив єпископ Харківсько-Запорізький, єпископ-помічник Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви (2001-2007 р.) Мар'ян Бучек.