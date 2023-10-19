Свої послуги оцінив в 8500 доларів США з людини

В Бережанах на Тернопільщині правоохоронці затримали місцевого чоловіка, який підшуковував бажаючих виїхати за кордон. Військовозобов’язаним жителям області посередник правопорушник розповідав, що має знайомства на митниці, а це допоможе безперешкодно виїхати в країни Євросоюзу. Свої послуги чоловік оцінив в 8500 доларів США з одного клієнта.

Оперативникам Департаменту внутрішньої безпеки Тернопільщини повідомили інформацію про те, що у Бережанах місцевий мешканець серед чоловіків шукає охочих виїхати за кордон. Правоохоронці швидко встановили особистість зловмисника, ним виявився 57-річний житель Бережан.

«Клієнтам чоловік розповідав, що має зв'язки з представниками митної служби, які допоможуть перетнути кордон. Він запевняв, що як тільки отримає гроші, то самостійно завезе бажаючих на територію Закарпатської області, а вже звідти їм допоможуть виїхати в сусідню країну», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 19 жовтня.

На Закарпатті клієнти мали б перечекати кілька днів, а тоді його спільники мали б допомогти виїхати через один із пунктів пропуску. На таку пропозицію бережанця пристав один із ухилянтів. Житель Тернопільщини погодився заплатити 8500 доларів, щоб перетнути кордон.

18 жовтня посередник отримав обумовлену суму, а після цього його затримали працівники СБУ та поліції. Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри відповідно до ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна. Також зараз працівники поліції встановлюють спільників затриманого, зокрема і на Закарпатті.