Правопорушниця допомагала чотирьом чоловікам перетнути державний кордон

Правоохоронці Буковини затримали жінку, яка організовувала незаконний перетин кордону для чотирьох військовозобов’язаних чоловіків. Загалом буковинка планувала заробити 16 тис. доларів та 7 тис. євро. Поліцейські встановили, що житель Чернівецького району раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин, вона сплатила штраф. Цього разу жінці загрожує реальний термін ув’язнення.

Працівники Чернівецького районного відділення поліції зупинили протиправну діяльність 39-річної порушниці. Правоохоронці спільно з прикордонниками встановили, що жінка за гроші намагалася посприяти у перетині державного кордону чотирьом чоловікам призовного віку.

«Поліцейські встановили, що 39-річна жителька села Тарасівці Чернівецького району домовилася з чотирма чоловіками, що допоможе їм незаконно перетнути державний кордон поза межами пунктів пропуску. За свої послуги з двох ухилянтів жінка запросила по 8 тис. доларів США з кожного. Іншим двом запропонувала заплатити по 3500 євро», – повідомили в поліції Буковини в середу, 18 жовтня.

Співробітники поліції відділення в місті Новоселиця спільно з прикордонниками 25 вересня задокументували незаконні дії буковинки, а 17 жовтня жінку затримали. Правоохоронці також з’ясували, що буковинка вже раніше була судима за вчинення аналогічного злочину. Тоді 39-річна жителька села Тарасівці отримала вирок і заплатила штраф.

Цього разу слідчі поліції повідомили про підозру жінці за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Порушниці суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. За вчинений повторно злочин буковинці загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Співробітники поліції перевіряють інформацію щодо причетності інших осіб до протиправної діяльності.