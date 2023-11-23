Водій зигнув на місці аварії

На Тернопільщині в смертельній аварії загинув водій автомобіля ВАЗ. За свідченням очевидців, транспорт раптово виїхав на смугу зустрічного руху і там зіткнувся з вантажівкою. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП. Слідство з’ясовує причини аварії.

Смертельна ДТП сталася вранці 23 листопада неподалік села Мшанець. Зіткнулися автомобіль ВАЗ 2107, яким керував місцевий житель, та тягач MAN. Очевидці одразу викликали швидку допомогу, рятувальників та правоохоронців.

«Слідчою групою було встановлено, що попередньо водій автомобіля ВАЗ раптово виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Поліцейські зараз встановлюють, що могло стати причиною такого вчинку кермувальника», – розповів ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Медики намагалися надати першу медичну допомогу, однак водій помер на місці аварії. Кермувальником виявився 41-річний житель села, неподалік якого сталася аварія.

До деблокування тіла чоловіка з авто залучалися рятувальники

До деблокування тіла загиблого із зім’ятого автомобіля залучалися працівники служби ДСНС. Вони спецінструментом вирізали деталі авто та відключили акумулятори, щоб запобігти можливому загорянню палива, яке вилилося на дорогу.

Правоохоронці зареєстрували факт ДТП в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини).