Автомобіль з'їхав з дороги і кілька разів перевернувся

На Тернопільщині водія засудили до 9 років позбавлення волі за смертельну аварію. Чоловік за кермо сів на підпитку і допустив перекидання транспорту. В результаті загинув його друг, який сидів на пасажирському сидінні. В суді чоловік свою вину не визнав і зазначив, що під час поїздки він спав позаду. Проснувся вже тоді, коли машина була перевернута.

Смертельна ДТП сталася 22 травня 2022 року на дорозі Хомівка – Збараж в Добриводській громаді. Під час руху автомобіль перекинувся в кювет, пасажир загинув на місці. Правоохоронці під час досудового слідства встановили, що водій, житель села Вищі Луб’янки домовився разом з товаришем поїхати з Львівської області в село Тернопільського району в гості до родичів. Чоловіки проїжджали ділянку дороги між селом Хомівка та містом Збараж. Водій не був уважний, проігнорував дорожні знаки і допустив перекидання автомобіля.

«Внаслідок ДТП пасажир автомобіля ВАЗ 2109 отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді черепно-лицевої травми з переломами кісток носа. Через масивну кровотечу з носа чоловік задихнувся власною кров’ю на місці пригоди», – йдеться у вироку Збаразького районного суду від 17 листопада.

У водія у крові виявили 2, 42 проміле алкоголю. В суді обвинувачений свою вину не визнав. Чоловік розповів, що 21 травня 2022 року до нього зайшов товариш і попросив відвезти його до матері в с. Луб’янки Збаразького району. В цей вечір вони вживали алкогольні напої. Вранці до нього знову прийшов друг і вони поїхали. За кермом спершу перебував він. В с. Іванчани Збаразького району загиблий сів за кермо, а він ліг на заднє сидіння і заснув. Прокинувся обвинувачений вже від удару і автомобіль був перевернутий на дах.

В суді також заслухали свідчення свідків, фельдшерів з швидкої допомоги та рятувальників, які розповіли, що обвинувачений ходив біля авто і казав, що ж він наробив. Також тіло загиблого, коли його витягували з авто, лежало більше до пасажирського сидіння. Суд також взяв до уваги те, що кермувальник вже раніше судимий за важку стаття – він у 2011 році вбив свою дружину. Чоловіка засудили до 8 років покарання, однак відсидів у в’язниці він лише 5.

Збаразький районний суд присудив обвинуваченому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 десять років. На вирок можна подати також апеляцію.