В Чернівцях нетверезий водій зупинився на світлофорі і заснув за кермом. Машина заблокувала частину проїжджої частини, через це рух однією з вулиць міста був ускладнений. Водії інших авто викликали патрульних поліцейських. Правоохоронці склали постанову на нетверезого водія.

Курйозний випадок із водієм, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, стався 21 листопада на вулиці Щербанюка. Чоловік зупинився посеред проїжджої частини та заснув, повідомляє місцеве ЗМІ «АСС». Через це рух вулицею був ускладнений. Водії, які проїжджали повз, почали сигналити, щоб розбудити кермувальника. Врешті чернівчани викликали патрульних поліцейських.

Правоохоронці приїхали на місце події, розбудили водія та прибирали транспортний засіб з проїжджої частини. Місцевим журналістам в управлінні патрульної поліції Чернівецької області розповіли, що водій від огляду на стан сп’яніння відмовився. Тому на чоловіка склали протокол за ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння). Буковинець заплатить штраф в розмірі 17 тис. гривень, його позбавлять права керувати автомобілем.