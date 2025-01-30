Лікарню фінансують з місцевого бюджету

На Тернопільщині в комунальній лікарні селища Гусятин вже два роки руйнується дах через те, що його постійно заливає дощовою і талою водою. Через цю ситуацію останній четвертий поверх медзакладу повністю не функціонує. Пацієнтів, яких там розміщали раніше, перевели в інші відділення. У селищній раді Гусятина розповіли ZAXID.NET, що спочатку хотіли перепланувати дах, однак грошей на це не вистачило. Тепер в лютому виділять кошти, щоб тимчасово відремонтувати покрівлю.

Відео, на якому видно, як четвертий поверх Гусятинської комунальної лікарні затоплює водою, що тече зі стелі, поширив у Facebook житель селища Гусятин Михайло Новінчук. Він розповів ZAXID.NET, що раніше на поверсі були палати, де лежали пацієнти кількох відділень. Однак вже два роки людей сюди не госпіталізують через постійний грибок на стінах та протікання зі стелі.

У селищній раді Гусятина розповіли ZAXID.NET, що після оприлюдненого відео в соцмережах шукатимуть гроші в місцевому бюджеті, щоб провести поточний ремонт даху.

«Те, що можна побачити на відео з соцмереж, – це реальний факт, дійсно в нас склалася така ситуація, я не буду це приховувати. Ми намагаємося це виправити, шукаємо гроші. У 2021 році медзаклад передали нам на баланс після укріпнення районів та ліквідації Гусятинської райради. Лікарня складалася з 10 корпусів. Щоб не витрачати гроші на опалення всіх цих площ, ми провели оптимізацію приміщень, зробили ремонти в деяких корпусах, переходах. Наступний кроком мав стати капітальний ремонт даху», – розповів ZAXID.NET селищний голова Гусятина Степан Карпо.

Голова громади додав, що в 2023 році місцева влада розробила проєкт на капітальний ремонт покрівлі над центральний корпусом медзакладу за понад 8 млн грн. Однак грошей на проведення робіт в бюджеті не вистачило.

«Там наразі є пологий дах, який залитий бітумом, а планували зробити шатровий, щоб не було протікань і затоплень. Однак поки що цей проєкт на паузі. Я думаю, що з початку лютого ми проведемо поточний ремонт покрівлі. Вже є підрядник, який готовий взятися за це», – додав Степан Карпо.

За словами посадовця щороку вони витрачають з бюджету близько 5-6 млн грн на комунальні послуги клінічної лікарні. Ще близько 2-3 млн грн раніше виділяли на ремонт приміщень і придбання необхідного медичного обладнання. Скільки вартуватиме поточний ремонт покрівлі лікарні, наразі голова громади не зміг сказати. 3 лютого має засідати комісія Гусятинської селищної ради, де перерозподілять фінансування для ремонту даху.