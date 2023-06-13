З 2016 року фірма свекра чиновниці отримала майже 100 підрядів від міської ради

Тернопільська міська рада за один день уклала чотири угоди на ремонт дахів з 75-річним підприємцем Антоном Рудніцким, який є свекром заступниці начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міськради. Загальна сума угод склала 3,3 млн гривень. За ці кошти бізнесмен повинен відремонтувати дахи чотирьох багатоквартирних будинків.

Угоди на ремонт дахів Антон Рудніцкий з міською радою підписав 7 червня, повідомляє «Наші гроші. Львів». За 3,3 млн гривень підприємець має відремонтувати аварійні дахи за адресами: вулиця Протасевича, 20 за 971 тис. грн; проспект Злуки, 27 за 969 тис. грн; бульвар Данила Галицького, 22 за 955 тис. грн; вулиця Симоненка, 20 за 392 тис. грн.

Це не єдині угоди про ремонтні роботи в Тернополі. За даними Clarity Project, загалом з 2016 року фірма Антона Рудніцкого отримала 99 підрядів на загальну суму майже 25 млн гривень. Практично усі угоди підписані з управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Окремо є три договори на 399 тис. грн, які підписані з іншими підрозділами міськради.

75-річний підприємець Антон Рудніцкий є батьком чоловіка чиновниці управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Ірини Рудницької, звідки і отримує більшість підрядів. Також його старший син керує антикорупційним відділом Тернопільської обласної податкової служби. «Наші гроші. Львів» встановили родинні зв'язки бізнесмена та чиновників по при те, що одна або кілька букв в їхніх прізвищах змінені.

Антон Рудніцкий є батьком ще одного підприємця Юрія Рудницького. Це підтверджує однакова прописка чоловіків. З 2000 року Антон Рудніцкий є засновником і директором будівельного ПП «Будтекс». А свого часу виконавчим директором «Будтексу» був син Антона Рудніцкого Юрій Рудницький. Пізніше 2018 році Юрій заснував ТОВ «Авто Інтеграл Інвест», а у 2021 році – ТОВ «Альфа Протект Фінанс».

Старший син Рудніцкого Микола Рудницький так само, як і його брат, має відмінне від батька написання прізвища. Хоч він і прописаний за іншою адресою, та родинний зв’язок підтвердила декларація про доходи його дружини Ірини Рудницької. Микола Рудницький очолює відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області. Між іншим, ФОП Рудніцкий Антон Миколайович також отримав від цього управління три дрібні підряди на загальну суму 115 тис. грн.

Медіа «Наші гроші. Львів» намагалося зв'язатися з Іриною Рудницькою, аби запитати її думку з приводу того, що її свекор регулярно отримує підряди від управління ЖКГ. Однак жінка кинула слухавку. Начальник управління Олег Соколовський наразі перебуває у відпустці, а відповідальний за закупівлі Віктор Протасевич – на лікарняному. Тож отримати відповідь чи знають вони про родинний зв'язок підрядника зі співробітницею управління і чи не вбачають у цьому корупційну складову – наразі не має можливості.