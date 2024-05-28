Трагедія сталася в центрі села

На Тернопільщині в потічку втопився 63-річний чоловік. Трагедія сталася в селі Качанівка Підволочиського району. Місцеві жителі зазначають, що односельчанин переходив кладку і послизнувся. На місце викликали поліцію.

63-річного чоловіка без ознак життя виявили вранці 27 травня у потічку місцеві жителі. Люди викликали правоохоронців та бригаду швидкої допомоги, однак медики лише констатували смерть загиблого.

В ДСНС Тернопільщини зазначили, що на місце рятувальників не викликали, а тіло з невеликої річки Сновида на поверхню підняли самі селяни. Правоохоронці забрали потопельника в центр судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті. Однак, за попередніми даними, ймовірною причиною смерті є утоплення.

В поліції за фактом смерті людини відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою “нещасний випадок”).