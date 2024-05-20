Поліцейські просять впізнати чоловіка за речами, які були при ньому

В Чернівцях з річки Прут витягнули тіло невідомого чоловіка. Потопельника помітили випадкові перехожі і повідомили про трагедію в поліцію. Правоохоронці забрали тіло в судово-медичну експертизу, але просять впізнати чоловіка за речами, які були при ньому. Адже наразі ще не встановили особу загиблого.

На жахливу знахідку випадкові перехожі натрапили увечері 18 травня. На березі річки Прут у Чернівцях виявлено тіло невідомого чоловіка. На місце одразу викликали рятувальників та поліцейських. Правоохоронці встановлюють особу потопельника. Ознак насильницької смерті попередньо не має.

«Чоловік був середньої тілобудови, волосся сиве і довге, мав вуса. Вік приблизно 60-65 років, зріст 170 см. Був одягнутий у кофту темного кольору, сині джинси та сірі кросівки. При собі мав ключі з брелоком у вигляді медальйона та годинник», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 20 травня.

Тіло знайденого чоловіка поліцейські направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Якщо будь-кому відома будь-яка інформація про потопельника – прохання терміново повідомити на спецлінію «102».