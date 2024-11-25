Зіткнулися авто Audi A6 та Opel Vivaro

На Тернопільщині в дорожньо-транспортній пригоді за участю двох автомобілів Opel Vivaro та Audi A6 загинув 35-річний водій одного з авто. Аварія сталася 22 листопада в селі Великий Ходачків Підгороднянської територіальної громади.

Близько 20:30 22 листопада на автомобільній дорозі М-30 не розминулись два автомобілі Opel Vivaro та Audi A6. Про ДТП з потерпілими у селі Великий Ходачків на спецлінію поліції повідомив очевидець.

«На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Audi A6», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 25 листопада.

Внаслідок аварії травмувався 24-річний водій Audi A6, якого з переломом ноги госпіталізували в хірургічне відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні. Водій іншого авто, 35-річний житель села Великий Ходачків від отриманих травм загинув на місці події.

За фактом ДТП правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини). Правоохоронці у всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.