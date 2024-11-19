Аварія сталася на неосвітленій дорозі між двома селами

На Тернопільщині увечері 18 листопада сталася смертельна аварія. Водійка позашляховика Volkswagen Touareg наїхала на велосипедиста. Жінка викликала бригаду швидкої допомоги, однак чоловік від отриманих травм помер на місці.

Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками трапилася близько 19:00 18 листопада на в'їзді в село Оріховець Тернопільського району. На неосвітленій дорозі між двома населеними пунктами водійка наїхала на чоловіка на велосипеді. Жінка на місце пригоди викликала медиків та поліцейських.

«Під час перевірки стало відомо, що водійка автомобіля Volkswagen Touareg між селом Оріховець і містом Підволочиськ допустила наїзд на велосипедиста. У результаті удару 55-річний чоловік загинув на місці пригоди», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 19 листопада.

Правоохоронці відправили тіло загиблого на судово-медичну експертизу, а у водійки взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даним фактом поліцейські відкрили провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Якщо в суді доведуть провину жінки, то їй загрожує до 8 років позбавлення волі.