Спеціальні групи лікарів в лікарнях визначатимуть інвалідність

В Чернівецькій області визначили лікарні, де працюватимуть експертні групи лікарів замість ліквідованих медико-соціальних експертних комісій. Таких закладів в області є тринадцять, шість з них – розташовані в самих Чернівцях.

В кожному медичному закладі буде по кілька експертих груп лікарів, які спеціалізуватимуться за профілями. Також медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) як структури працюватимуть ще до 31 грудня 2024 року, а вже з 1 січня медичний огляд на придатність до служби та встановлення інвалідності буковинці зможуть в профільних лікарнях.

Лікарні Буковини, у яких працюватимуть експертні команди:

Чернівецький обласний кардіоцентр – три кардіоневрологічні бригади;

Чернівецька обласна психіатрична лікарня – три психіатричні команди;

Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги – дві гематологічні команди;

Чернівецький обласний центр соцзначущих хвороб – дві фтизіатричні команди;

Буковинський онкоцентр – чотири онкологічні команди;

Центральна міська клінічна лікарня – дві травматологічні команди, дві хірургічні та дві загальні експертні команди;

Вижницька міська лікарня – чотири команди: дві загальнохірургічні та дві кардіоневрологічні;

Кіцманська багатопрофільна лікарня – три загальнохірургічні команди;

Новоселицька лікарня – три загальнохірургічні команди;

Сокирянська лікарня – три загальнохірургічні команди;

Сторожинецька багатопрофільна лікарня – три загальнохірургічні команди;

Глибоцька лікарня – одна загальнохірургічна команда та одна травматологічна;

Хотинська лікарня – дві загальнохірургічні команди;

До кінця року кількість команд та перелік закладів уточнюватимуть, повідомили в МОЗ. Списки лікарів та контактну електронну пошту медзаклади розміщують на своїх сайтах. Загалом, за даними МОЗ, до списку лікарень, де працюватимуть експертні комісії, увійшли 286 закладів охорони здоров’я. Також на сайті МОЗ розміщено дашборд із командами закладів. Надалі список лікарів, закладів та їх показники будуть оновлюватися.