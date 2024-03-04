Аварія сталася в селі Катеринівка неподалік Кременця

На Тернопільщині в ДТП з трактором важко травмувався водій легкового автомобіля. Кермувальник на швидкості виїхав на зустрічну смугу і врізався в John Deere, який перевозив навісне обладнання для обробітку землі. Автомобіль розірвало на кілька частин.

Аварія сталася 3 березня близько 18:30 на автодорозі Кременець – Ржищев, а саме у межах села Катеринівка. Водій трактора викликав поліцейських і швидку допомогу. На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група з Кременця. За попередньою інформацією, 56-річний потерпілий, водій автомобіля Skoda Octavia виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з трактором.

«Чоловік, керуючи транспортним засобом, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої ситуації та допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із трактором John Deere із навісними дисками для обробітку ґрунту», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 4 березня.

Медики бригади швидкої допомоги, які прибули на виклик, попередньо діагностували політравму в водія авто. Його у важкому стані доправили до хірургічного відділення Кременецької опорної лікарні.

Також в обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Правоохоронці за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людини). Обставини аварії та винних – встановлює слідство.