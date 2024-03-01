Поліцейські встановлюють причину аварії

В Чернівцях в результаті ДТП двоє чоловіків отримали важкі травми. Автомобіль на швидкості вилетів з дороги і перевернувся в кювет. Аварія сталася на вулиці Каштановій. Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

Про аварію в обласному центрі в поліцію повідомили місцеві жителі 29 лютого. На місце виїхали патрульні поліцейські та Чернівецького райуправління поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що 35-річний водій автомобіля Skoda Fabia їхав вулицею Каштановою в обласному центрі. Він раптово не впорався з керуванням і допустив з’їзд авто в кювет з подальшим перекиданням. На місце аварії також викликали бригаду швидкої допомоги.

«Внаслідок ДТП кермувальник та його 37-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні», – повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 1 березня.

Попередньо лікарі швидкої допомоги діагностували в постраждалих важкі та середні травми. Їх доправили до реанімаційного відділення медустанови.

За фактом ДТП слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). У водія також відібрали зразки на встановлення алкоголю в крові.