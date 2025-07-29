Смертельна аварія сталася в селі Джурин Чортківського району

На Тернопільщині водій автомобіля скоїв наїзд на пішохода, однак не зупинився, щоб надати медичну допомогу, а втік з місця пригоди. Смертельна аварія сталася в селі Джурин Чортківського району. Поліцейські тієї ж ночі розшукали водія.

Смертельна аварія сталася увечері 28 липня в селі Джурин Чортківського району на одній із вулиць. Місцеві жителі виявили тіло невідомого чоловіка. Судмедексперт, який приїхав на місце, повідомив, що загиблий отримав травми, які характерні для наїзду автомобіля на людину, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 29 липня.

Слідчо-оперативна група встановила особу загиблого – ним виявився 67-річний житель села Джурин. Тієї ж доби правоохоронці розшукали і винуватця ДТП, який втік з місця події. До злочину виявився причетним 50-річний житель Чорткова. Чоловіка затримали, а авто помістили на арештмайданчик. Водію зробили забір крові на стан алкогольного сп’яніння.

За фактом смертельної аварії розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини).