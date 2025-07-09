Хлопчика знайшли в ставку на подвір'ї сусідів

На Тернопільщині медикам швидкої допомоги вдалося реанімувати трирічного хлопчика, який впав у ставок. За даними працівників Тернопільської обласної лікарні, наразі дитина перебуває у дуже важкому стані. Нещасний випадок стався вранці 8 липня в одному з сіл Почаївської громади.

За попередньою інформацією від поліції Тернопільщини, близько 10:00 хлопчик непомітно вибіг з дому та пішов до сусідів, на подвір’ї яких є штучна водойма. Батьки розповіли поліції, що зникнення дитини спершу не помітили. Потім мати вийшла на вулицю, не знайшла сина й побігла до сусідів, де виявила хлопчика у воді. Батько допоміг витягли дитину з водойми.

«Медики надали хлопчику першу медичну допомогу. Дитину реанімували, однак стан залишається важким. Потерпілого госпіталізували до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні», – зазначили в пресслужбі поліції.

В медустанові повідомили ZAXID.NET, що наразі дитина перебуває в дуже важкому стані. Більше подробиць без дозволу батьків лікарі не змогли розповісти.

У поліції зазначили, що наразі триває перевірка нещасного випадку, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Також правоохоронці наголосили, що батьки мають бути максимально уважні до безпеки дітей. Особливу увагу слід приділяти територіям, де розташовані відкриті або штучні водойми.