В аварії загинув 25-річний чоловік

На Тернопільщині в селі Новосілка під час катання на саморобному квадроциклі загинув чоловік. Йому було 25 років. Транспорт під час їзди перевернувся і придавив його. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження і розслідують справу.

Автопригода зі смертельним наслідком трапилася близько 20:00 27 січня в селі Новосілка Підгаєцької територіальної громади. Місцеві жителі, які помітили, що перевернувся квадроцикл і придавив чоловіка, викликали швидку допомогу та поліцейських на місце трагедії.

За даними поліції Тернопільщини на місце події виїжджали працівники Бережанського відділу поліції та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері ДТП.

«За попередньою інформацією, 25-річний місцевий житель, керуючи саморобним квадроциклом, не впорався із керуванням. Транспортний засіб перекинувся. Водій від отриманих травм загинув на місці автопригоди», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 28 січня.

Тіло чоловіка передали для проведення судово-медичної експертизи. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини). Слідчі поліції встановлюють причини аварії.