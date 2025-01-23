Смертельна автопригода трапилася на Тернопільщині. На трасі Тернопіль – Львів повороту на село Ярчівці зіткнулися автомобілі ВАЗ та Mercedes-Benz Sprinter. Від удару на місці ДТП загинув водій ВАЗ, пасажирку з цього авто швидка доправила з численними травмами в лікарню.

Смертельна аварія трапилася близько 11:00 23 січня на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська неподалік повороту на село Ярчівці. Один з водіїв викликав на місце ДТП викликали поліцейських та швидку допомогу. Також щоб витягнути постраждалих з понівечених авто повідомили рятувальника.

На місце події виїжджали працівники Зборівського відділення поліції, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту. За попередньою інформацією, на трасі не розминулися автомобілі ВАЗ та Mercedes-Benz Sprinter.

«У результаті удару 55-річний водій легкового авто вилетів із салону і загинув на місці події. На момент ДТП у ВАЗі перебувало ще двоє пасажирів. Одна з жінок отримала важкі травми. Її госпіталізували», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 23 січня.

Інша пасажирка отримала незначні травми і від госпіталізації відмовилася. Наразі правоохоронці внесли факт смертельного ДТП за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини). У водія з Mercedes-Benz Sprinter взяли зразки для встановлення алкоголю в крові. Наразі триває слудство.