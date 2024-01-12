Нещасний випадок зафіксували в селі Дунаїв

На Тернопільщині зі ставка працівники ДСНС витягнули тіло пенсіонерки. Про людину під кригою повідомили селяни. Через товстий лід рятувальники спочатку не могли зрозуміти, де саме перебуває тіло загиблої. Для пошуків застосували спеціальний підводний дрон.

Про загиблу жінку на ставку в селі Дунаїв Кременецької громади в поліцію та в Службу порятунку повідомили місцеві люди. Додзвонювачі розповіли, що під кригою побачили мертву стару жінку. На місце події виїхали команда водолазів головного управління ДСНС. Рятувальники спочатку прорубали в кризі ополонку, а тоді через отвір запустили спеціальний підводний дрон, який може шукати об’єкти у навіть дуже каламутній воді.

За кілька хвилин підводна камера помітила тіло жінки і водолази в спецкостюмах спустилися у воду і витягнули загиблу на поверхню.

Рятувальники запустили під кригу спеціальний підводний дрон

«Близько 14:00 водолази головного управління ДСНС у ставку, що у селі Дунаїв Кременецької громади Кременецького району виявили, вилучили з води та передали працівникам поліції тіло загиблої жінки», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в п’ятницю, 12 січня.

Правоохоронці встановили, що загибла – це 72-річна жителька Почаєва. Жінка – пенсіонерка, однак наразі не відомо за яких обставин вона опинилася за 10 кілометрів від домівки, сама на ставку. Поліцейські передали тіло для проведення судово-медичної експертизи, аби встановити точну причину смерті. Також за фактом утоплення порушили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Обставини надзвичайної події встановлює слідство.