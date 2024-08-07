На Тернопільщині зловмисники на 10 млн грн підробили гербіциди відомих брендів. Фальсифікований товар жителі області збували на території всієї України. Гербіциди та пестициди вони виготовляли в складських приміщеннях і додавали всередину олію, клей та барвник, без діючої речовини. Правоохоронці викрили підпільне виробництво і оголосили зловмисникам про підозру. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці Тернопільщини вийшли на слід злочинної групи, яка кілька місяців займалася виготовленням та реалізацією підроблених засобів захисту рослин. Організував протиправний бізнес житель Чортківського району. До схеми залучив щонайменше чотирьох спільників.

Зловмисники ретельно організували постачання тари та відповідних розпізнавальних знаків, що відрізнити їх від оригіналу було неможливо. Однак в складі підроблених гербіцидів, фунгіцидів та протруйників не було основної діючої речовини, яка захищала рослини. Це правоохоронці з’ясували за допомогою відповідної експертизи. Пропонований шахраями товар містив воду, олію, клей та барвник.

«Підробку зловмисники збували через інтернет-магазини. Ціна на такі гербіциди була вдвічі-втричі дешевшою за реальну вартість. Суміші, як правило, купували невеликі фермери з усієї України. За попередніми даними, зловмисники завдали збитків компаніям на суму понад 10 млн грн», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 7 серпня.

Фальсифікати виготовляли в складських приміщеннях на території Скала-Подільської громади. Поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Хмельницької, Рівненської та Одеської областей. Вилучили 4 автомобілі, які зловмисники використовували, готовий для збуту фальсифікований товар, тару, речовини з яких виготовляли суміші, велику кількість техніки та засобів зв’язку. Також вилучили гроші, отримані з продажу несправжніх гербіцидів, а саме понад пів мільйона гривень та 30 тис. доларів. На все майно суд наклав арешт.

«Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх учасників злочинного угрупування, їхніх спільників та пособників по всій території України, тривають огляди та експертизи вилученого», – додали в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.