В тернопільському офісі пошти відмовилися коментувати інцидент

У Тернополі на центральному відділенні «Укрпошти» загубили важливі документи іноземних студентів Тернопільського національного медичного університету і натомість надіслали 109 грн компенсації. Керівництво вищого навчального закладу зазначило, що документи дуже цінні і дороговартісні, їх надсилали в Міністерство освіти і науки України. За трекінговим номером можна відстежити, що вони вже півтора місяця перебувають в Тернополі, однак у поштовій службі знайти їх не можуть.

Рекомендований лист в міносвіти з апостильованими документами про середню освіту, дипломи закінчених коледжів за кордоном працівниця університету принесла в центральне відділення «Укрпошти» на вул. Чорновола 4 грудня 2024 року. Після оплати їй видали трекінговий номер, за яким можна відстежувати відправлення. Однак станом на 13 січня рекомендований лист ще досі перебував у логістичному центрі Тернополя «Укрпошти».

«Ми досі не можемо з’ясувати, де подівся останній рекомендований лист з документами. З цього приводу університет звертався до директора з розвитку мережі Тернопільського регіону АТ “Укрпошта” Тамари Оксюти, але чіткої відповіді не отримав. На звернення відділу документообігу ТНМУ працівники пошти відповідають, що не можуть знайти листа», – повідомили в Тернопільському національному медичному університеті 13 січня.

Прессекретарка вищого навчального закладу Яніна Чайківська розповіла ZAXID.NET, що така ситуація вже не вперше. Працівники поштового відділення губили й іншу кореспонденцію університету.

«У цьому рекомендованому листі є апостильовані документи іноземних студентів, які підтверджують їхню попередню здобуту освіту. Всі ці документи необхідні для видачі диплома після завершення ними навчання в університеті. Апостильовані свідоцтва іноземних навчальних закладів – це дуже дорогі документи, на виготовлення яких необхідно багато часу», – розповіла Яніна Чайківська.

Також вона додала, що декан факультету іноземних студентів Олександр Токарський звернувся з офіційним запитом до тернопільського відділення «Укрпошти». Натомість отримав відповідь, що за втрачену кореспонденцію вже надіслали компенсацію в бухгалтерію – в розмірі 109 грн.

Керівництво Тернопільського національного медичного університету звернулося до директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського з проханням налагодити належну роботу відділення в Тернополі і повернути цінні документи.

«Через халатність працівників пошти в Тернопільській області неодноразово були втрачена і не доставлена до адресатів важлива міжнародна та внутрішня державна кореспонденція. Такі випадки підривають не лише імідж університету, а й створюють для нього великі проблеми», – зазначили в закладі.

ZAXID.NET зв’язався з працівниками тернопільського відділення «Укрпошти», однак вони нічого не змогли прокоментувати з приводу цієї ситуації і порадили звернутися в центральний офіс. Також ZAXID.NET написав відповідний інформаційний запит на сторінку «Укрпошти».